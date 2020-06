Um acidente com duas vítimas fatais aconteceu no final da tarde de sexta-feira (6), no Km 8 da Rodovia Wilson Finardi (SP-191), próximo à entrada de Araras. A colisão foi entre um carro e um caminhão e os dois ocupantes do carro não resistiram aos ferimentos. Confira detalhes da ocorrência no áudio do repórter Gilson Santullo.