Acidente deixa vítima em estado grave na Rodovia Washington Luís

Um acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira (21), às 4h30, na Rodovia Washington Luís, a SP-310, em Rio Claro, na altura do quilômetro 180, que dá acesso ao distrito de Batovi.

De acordo com informações do Policiamento Rodoviário, que atendeu a ocorrência, o acidente aconteceu na pista sul. Um carro com placas de Rio Claro teria atingido a traseira de um caminhão. Com o impacto, o veículo de transporte teria sido arremessado para o canteiro central da rodovia.

O motorista do carro foi socorrido e levado para a Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro. Segundo o policiamento, seu estado de saúde é grave.