A Polícia Militar Rodoviária realiza Operação Carnaval 2020

Quem trafega pelas rodovias e também dentro das cidades sabe da importância de tomar os cuidados necessários para ter uma boa viagem e aproveitar o trajeto em segurança, mas infelizmente muitas pessoas ainda não têm consciência e acabam cometendo infrações que podem ser fatais, inclusive afetando a vida de terceiros.

“Quero destacar a importância da cautela, os motoristas e usuários da rodovia precisam redobrá-la, principalmente devido às chuvas das últimas semanas. É fundamental também a pessoa saber a situação do destino para onde vai, saber sobre as chuvas, enchentes. E o mais importante de tudo: respeitar as leis de trânsito, principalmente o limite de velocidade e conhecendo as condições do veículo. Medidas como essas evitam acidentes”, explica a tenente Larissa, responsável pelo policiamento rodoviário de Rio Claro, durante entrevista à Rádio Excelsior Jovem Pan.

A oficial fala sobre a necessidade de se observarem as condições do veículo. “Antes de sair, olhe os pneus. a iluminação e os cintos de segurança. O uso do equipamento é fundamental para a segurança, tanto do motorista quanto dos passageiros, inclusive dos que estão no banco traseiro do veículo. Essa ressalva inclui também os dispositivos de transporte de crianças, as chamadas cadeirinhas, que devem estar devidamente presas no veículo e o passageiro utilizando-a da forma correta, com todos os cintos afivelados.”

Outro ponto que cabe atenção são os horários de pico. “Nossa estimativa é para um aumento de 40% no fluxo de veículos nas rodovias nesses próximos dias, então a orientação é para que os motoristas evitem os horários de pico, tanto na ida, quanto no retorno.”

Tenente Larissa fala ainda sobre as fiscalizações na região, que serão intensificadas. “Estaremos fazendo o trabalho de fiscalização nas cidades da região e a orientação é clara: se fizer o uso de bebida alcoólica, não dirija”, finaliza a oficial.

PASSIVO

A PMR conta com uma nova modalidade de etilômetro, o passivo, que já define rapidamente se o motorista fez uso de bebida alcoólica.