O Policiamento Rodoviário, segmento especializado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, comemora no próximo dia 10 de janeiro de 2021 seus 73 anos de criação e o Dia do Policial Militar Rodoviário.

Aos “10 de janeiro de 1948”, surgia a Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo. O sonho e o ideal de um homem, nosso 1º Comandante, Tenente PM José de Pina Figueiredo, tornava-se realidade. A partir de 1962, seus componentes passaram a integrar a então Força Pública do Estado de São Paulo, sob a denominação de Corpo de Policiamento Rodoviário.

Hoje, além de sua Sede, o Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) conta com seis Batalhões de Polícia Rodoviária. São aproximadamente 22.000 km de rodovias guarnecidas diuturnamente pelo CPRv, com o mesmo afinco dos pioneiros do final da década de 40, de modo a honrar irrevogavelmente o compromisso organizacional com a defesa da vida, da integridade física e da dignidade da pessoa humana, por meio de ações com foco na segurança pública e viária.

A data de 10 de janeiro, também, contempla a comemoração do Dia do Policial Militar Rodoviário, instituído para relembrar a gênese do Policiamento Rodoviário, por meio do projeto de lei de iniciativa do Deputado Estadual Gil Lancaster, como forma de valorizar nossos profissionais que se empenham diuturnamente para a garantia de um trânsito e de rodovias mais seguras.

Os seis Batalhões têm buscado servir aos usuários e a população paulista com a mesma determinação de seus antecessores, seguindo fielmente a premissa gravada na história pelo comandante Pina de Figueiredo. Prova disso é que,desde 2011, alinhado ao Movimento Paulista de Segurança no Trânsito e ao Programa de Redução de Acidentes de Trânsito e Segurança Viária da ONU, são empenhados esforços policiais, mensurados diariamente pelo “Observatório de Trânsito e Segurança Viária do CPRv”, por meio de indicadores de desempenho operacional.

No período de 2011 a 2020, as ações do Policiamento Rodoviário contribuíram para a redução de mais de 38,67% no número de mortos e 41,95% no número de feridos decorrentes de sinistros de trânsito nas rodovias estaduais.

Focando a fiscalização no comportamento do motorista (embriaguez ao volante e controle de velocidade), foram obtidos resultados históricos: fevereiro de 2020 foi o mais seguro dos últimos 241 meses, mesmo período em que foi registrado o feriado de carnaval mais seguro dos últimos 27 anos. E o mais importante, 2020 foi o ano em que foi registrado o menor número de óbitos decorrentes de sinistros rodoviários dos últimos 38 anos, no Estado detentor da maior densidade veicular da Federação. Mais o árduo trabalho continua.

A terceira Conferência Global da ONU sobre Segurança no Trânsito, realizada em fevereiro de 2020 em Estocolmo, definiu os anos de 2021 a 2030 como a Segunda Década de Ação pela Segurança no Trânsito. A meta agora é a redução de, pelo menos, 50% de lesões e mortes no trânsito no mundo inteiro. Entre as principais recomendações da Declaração de Estocolmo está o controle da velocidade no trânsito. O Policiamento Rodoviário não hesitará nas suas missões, em busca de atingir a meta proposta, tudo em prol de um trânsito mais seguro e humanizado.

A prevenção criminal também foi alvo de destaque. Em 2020, foram retiradas de circulação mais de 145 toneladas de drogas ilícitas, maior patamar de toda a série histórica, que corresponde a um aumento da ordem de 102% nas apreensões, se comparado ao ano imediatamente anterior. Foram apreendidos ainda 30,7 milhões de maços de cigarros (+68%). Tivemos 237 armas de fogo apreendidas, 752 pessoas procuradas pela Justiça foram capturadas e 2.798 foram presas em flagrante pelos mais diversos crimes.

Foi lançada em 2021 a 49ª edição do Programa Educativo de Trânsito (Calendário Institucional), com o intuito de reforçar e sensibilizar as pessoas, com respeito às condutas adequadas para a melhoria dos níveis de segurança no trânsito rodoviário. Nesta edição, o mencionado Programa Educativo tem como tema as “Inovações Tecnológicas no Policiamento Rodoviário”, ressaltando a centralidade das novas soluções tecnológicas para a mudança de comportamento dos usuários das Rodovias Paulistas e a promoção de níveis satisfatórios de segurança rodoviária.

O Comandante do Policiamento Rodoviário, Coronel PM Lourival da Silva Júnior parabeniza o “Policiamento Rodoviário pelos seus 73 anos” e, mais que isso, aos Policiais Militares Rodoviários que contribuíram e que continuam contribuindo para alcançar a excelência na prestação dos serviços essenciais de segurança pública nas rodovias paulistas.

