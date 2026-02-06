Em evento exclusivo para imobiliárias e corretores, o Ilha de Mallorca une localização privilegiada no Jardim Portugal, lazer completo e possibilidade de compra pelo Minha Casa, Minha Vida.



No dia 5 de fevereiro, a Vilaurbe Construtora e Incorporadora realizou, em Rio Claro, o evento oficial de apresentação do seu novo empreendimento para imobiliárias e corretores parceiros, marcando o início do breve lançamento do Residencial Ilha de Mallorca, o sexto empreendimento da construtora na cidade.

O encontro reuniu profissionais do mercado imobiliário da região para conhecer, em primeira mão, o conceito, o projeto e os diferenciais do novo residencial, que em breve será lançado ao público.

O Residencial Ilha de Mallorca será implantado na Rua Dr. Eloy Chaves, no bairro Jardim Portugal, uma das localizações mais valorizadas e estratégicas de Rio Claro, com fácil acesso a comércio, serviços, ao Parque Lago Azul e às principais vias da cidade.

Inspirado no estilo de vida mediterrâneo da ilha espanhola de Mallorca, o projeto traz para Rio Claro uma proposta de moradia que combina conforto, funcionalidade e bem-estar, traduzindo a leveza da vida à beira-mar para a rotina urbana.

O empreendimento contará com uma torre única e 128 apartamentos de dois dormitórios, sendo uma suíte, todos com varanda e metragens de 52m² e 53m². Além disso,

A área de lazer foi planejada para atender diferentes momentos da rotina, reunindo piscinas adulto e infantil, espaço fitness, espaço gourmet com churrasqueira e forno de pizza, salão de festas, pet place e pet care, bicicletário, além de áreas comuns decoradas e mobiliadas.

Outro destaque é que o Residencial Ilha de Mallorca poderá ser financiado pelo programa Minha Casa, Minha Vida ou adquirido diretamente com a construtora, ampliando as possibilidades para quem busca conquistar o primeiro imóvel.



Quem deseja receber informações em primeira mão e se antecipar ao lançamento oficial já pode realizar o cadastro no site da construtora, https://empreendimentos.vilaurbe.com.br/acao-online-mallorca-breve-lancamento-breve-lancamento/

SOBRE A CONSTRUTORA

Com origem na Espanha e mais de 40 anos de atuação no setor da construção civil, a Vilaurbe está presente há mais de 15 anos no interior paulista e possui uma trajetória consolidada em Rio Claro, onde soma cinco empreendimentos anteriores e agora apresenta seu sexto lançamento na cidade.

O Residencial Ilha de Mallorca, nasce para ser a sua ilha no meio de tudo: um novo endereço para viver bem, pertencer e construir histórias.