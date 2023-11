O trecho da Avenida Visconde do Rio Claro com Rua continua interditado no sentido do Lago Azul para obras de microdrenagem e deve ser liberado ao trânsito até o final da tarde de hoje. A recomendação do secretário Municipal de Mobilidade Urbana, Paulo Paulon, é que os condutores de veículos busquem rotas alternativas para o centro e bairros já a partir do cruzamento da Rua 14.

Também nesta sexta-feira será efetivada a mudança da mão de direção na Rua 3, entre as avenidas 22 e Visconde, com a implantação de semáforo no local. Máquinas pesadas realizam a pavimentação do Jardim Nova Veneza, o que exige atenção dos motoristas para evitar acidentes.

Já o tapa-buracos está na Rua 21, Cidade Claret – com remoção de solo -, no Distrito Industrial, na Avenida 29 entre ruas 2 e 1 (Centro), e nos quarteirões da rua 2 até a 6 (Jardim Portugal).

O programa de suavização de valetas prossegue na Rua 3 com avenidas 28 e 34, Rua 4 com Avenida 34, Rua 8 com avenidas 32 e 34, Rua 10 com Avenida 34 e Rua 11 com Avenida 30. Todos esses pontos estão unterditados.