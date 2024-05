O vereador mais bem votado da última eleição municipal, Paulo Guedes (PP), foi o entrevistado dessa semana no programa Farol JC. Na oportunidade, fez balanço do mandato atual, enalteceu o prefeito Gustavo Perissinotto (PSD), reforçou seu apoio à reeleição do mandatário em detrimento à pré-candidatura a prefeito do seu sobrinho, o atual vice-prefeito Rogério Guedes (PL). Ainda, avaliou sua mudança de partido e descartou possibilidade de ser vice de Gustavo e também elogiou o ex-prefeito Lincoln Magalhães. Confira alguns trechos a seguir e a entrevista completa no vídeo.

Como avalia seu atual mandato e ações com Executivo?

No atual mandato do prefeito Gustavo, eu costumo dizer que não havia visto ainda tanta capacidade administrativa. Ele fez uma revolução, com muita dedicação e amor pelo que faz, trouxe para Rio Claro um desenvolvimento esperado por mim há décadas. Estou no terceiro mandato e o trabalho que ele faz desenvolve o município.

O que o prefeito tem acertado na gestão?

Na saúde. Quando assumiu, tinha uma realidade no período da covid, superou, administrou e conseguiu apresentar bons resultados. Ainda enxergou aquilo que Rio Claro sempre precisou, viu a importância de construir um hospital público municipal para que dessa forma possamos desafogar a Santa Casa.

Como avalia as obras no asfalto de Rio Claro?

O programa Rio Claro em Ação está nos dando a oportunidade do maior investimento da história para a malha asfáltica. Até o final do mandato 50% estará recuperada e levaremos essa importante infraestrutura aos bairros que ainda não tiveram. Esses recursos vindos do Estado e do empréstimo que a Câmara autorizou o prefeito a fazer são investimentos de fundamental importância.

Qual opinião do seu eleitorado sobre o empréstimo de R$ 125 milhões?

Naquele primeiro momento a população não iria entender como investimento, mas endividamento do município. Hoje com todas as obras que estão ocorrendo, a população já tem outro sentimento com relação ao comportamento quando aprovamos esses financiamentos. Tenho certeza que a população de Rio Claro enxerga aquele empréstimo como investimento, que vem para o desenvolvimento.

O que ainda precisa ser feito por Gustavo?

Precisamos efetivar a venda da área do aeroclube. Temos ali 240 mil metros quadrados de área, com a concretização da venda teremos investimentos necessários. Tiro o chapéu pela coragem do Gustavo. Com esses recursos teremos oportunidade para adquirir uma área para a construção do aeroporto regional, e além disso, o porto seco. Quando tiver o porto seco, vamos aumentar a nossa arrecadação em 60%. Construiremos a ETA 3 e reconstruir a ETA 1 que está com o prazo de validade vencida.

O que o motivou mudar para o Partido Progressistas?

No PSDB sempre tive toda a liberdade para desenvolver meu trabalho. Tive uma estrutura de grupo muito boa. Mas, com o advento das últimas eleições nacionais o PSDB perdeu muita força. O PP hoje tem uma estrutura maior que o PSDB naquela época. O Ronald, presidente do PP, sempre pluralizou as questões. Agradeço ao vereador Julio que me incentivou e ao La Torre.

Vê com bons olhos, Alvimar Guedes, talvez ser indicado com vice de Gustavo?

Vejo com todos os bons olhos, conheço a capacidade administrativa do Alvimar e é isso que precisamos no meio político. Mas, não acredito que com a idade que ele tem hoje ele possa se interessar e colocar o nome dele à disposição. Mas espero que dê certo e possamos convencê-lo.

Você próprio não tem interesse em ser vice ou candidato a prefeito?

Ainda não. Precisa ter um grupo político consolidado. Confesso que nisso eu não sou muito bom. Para que você alcance algo tão grande precisa ter um grupo consolidado e eu ainda não tenho.

Como enxerga a pré-candidatura do seu sobrinho Rogério Guedes a prefeito?

A minha experiência política me dá tranquilidade em responder. Para mim o que mais importa é a cidade de Rio Claro. A minha família é composta por um número muito pequeno de rio-clarenses. E não seria para atender a necessidade de um familiar ou às vezes um sonho dele que eu estaria estendendo o meu apoio. Não, pelo contrário. Com a responsabilidade que eu tenho, e sei da importância do prefeito Gustavo para Rio Claro, não me restaria outra opção a não ser apoiar Gustavo. É saudável que qualquer pessoa lance seu nome. Mas não me oponho a vontade dele [Rogério], mas meu apoio é do Gustavo.