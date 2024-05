Uma das épocas do ano mais esperada pelos apaixonados por festas juninas está chegando! Mesmo antes do mês de junho marcar presença no calendário, as festanças caipiras começam a acontecer e na cidade de Rio Claro, quem dá o pontapé inicial para o “anarriê” é a escola de samba Samuca, com seu tradicional “Arraiá Azul”, que acontece neste sábado (18), a partir das 19 horas, no Sobradão.

Além da animação, roupas típicas e muita música boa, a parte mais esperada pela maioria dos fãs caipiras envolve as comidas típicas. E pensando nesta paixão, a escola azul e branca preparou uma disposição especial das barracas, com pastel, milho, cuscuz, polenta, bolos, doces, além do delicioso vinho quente, quentão e claro, refrigerante e cerveja gelada!

A animação da festa fica por conta de Ademilson Banda e Show, proporcionando muita música sertaneja de qualidade e claro, presença confirmadíssima da bateria Ritmo Envolvente. Haverá também apresentação da quadrilha samuqueira.

Os ingressos estão sendo vendidos na Loja do Márcio, Bittar Alimentos e Malharia Quintal. Informações (19) 99247-2946.

Sobradão

O Sobradão Eventos fica localizado na Rua do Sobrado, 777, no bairro Regina Picelli, em Rio Claro. O valor do ingresso é de R$10,00, de acordo com a organização.