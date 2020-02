Velo vence de virada o Barretos no Benitão

Pela 5ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-3, o Velo Cube recebeu o Barretos no Estádio no Benitão e foi exatamente o visitante que saiu na frente do placar. Aos nove minutos, na primeira finalização do Barretos a rede balançou: 1 a 0 Barretos. A vantagem do adversário não abalou os donos da casa que logo na sequência, aos 13 minutos, conseguiu o empate. Elton arrancou, avançou, tocou para Lucas Negueba que chutou e deixou tudo igual: 1 a 1.

A virada do Velo veio na etapa complementar com a dobradinha do 1º tempo. Aos 9 minutos Elton tocou para Lucas Negueba que não perdoou e fez o seu segundo gol na partida. E não parou por aí: aos 21 minutos teve mais festa do torcedor rubro-verde com Rodney que entrou em campo após substituição, recebeu um bom passe e marcou o seu no jogo. E teve tempo para goleada. Dos pés de Elton saiu o quarto do Velo Clube que fechou a conta no Benitão e garantiu mais três pontos na competição: Velo Clube 4 x 1 Barretos.