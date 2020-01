Velo estreia no Benitão com vitória diante do Rio Preto

Pela segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A-3, o Velo Clube fez a sua primeira partida diante da torcida no Benitão e recebeu o Rio Preto. Em campo os donos da casa iniciaram com dois bons ataques pelo lado esquerdo mas o grande perigo veio aos três minutos com o Rio Preto que após uma cobrança de falta, em jogada ensaiada, a bola bateu na trave assustando o rubro-verde. O lance deu ânimo para os visitantes que passaram a pressionar deixando o Velo na defensiva.

A pressão foi até os 23 minutos quando o rubro-verde achou espaço e avançou em campo. Depois da zaga do Rio Preto afastar o perigo da grande área, a bola sobrou para Eurico que de longe, mas de frente para o gol, chutou e fez um golaço no Benitão para a festa da torcida: 1 a 0 Velo.

Eurico comemora o primeiro gol do Velo Clube no Benitão (Foto: Pedrinho Sarti)

A abertura do placar deu mais gás no jogo e ambas as equipes passaram a se revezar no ataque: o Rio Preto tentando o gol de empate e o Velo ampliar. Apesar das tentativas o primeiro tempo terminou nisso mesmo: Velo 1 x 0 Rio Preto.

Na etapa complementar o Rio Preto voltou disposto a buscar a virada na casa do adversário e o Velo teve que se segurar para não ceder o empate. O rubro-verde passou a jogar em alguns poucos contra-ataques o que deixou o técnico Cleber Gaúcho apreensivo na beira do gramado. Mas foi exatamente em um desses contra-ataques que Negueba partiu, deu o passe para Rodney que do canto direito bateu cruzado e balançou a rede fazendo 2 a 0 Velo Clube aos 27 minutos.

O placar deu mais tranquilidade aos donos da casa mas mesmo assim o rubro-verde teve que manter a atenção até o apito final já que o Rio Preto tentou a todo custo diminuir a desvantagem. Placar final : Velo Clube 2 x 0 Rio Preto

**Público: 704 pagantes **Renda: R$ 8.230,00