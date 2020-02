Velo e Marília empatam sem gols no Benitão

Pela 6ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-3 o Velo Clube recebeu na tarde deste sábado (15) o Marília no Estádio Benitão. Em campo as duas equipe não fizeram um bom primeiro tempo. Os erros se sobressaíram nas jogadas e ninguém conseguiu mexer no placar.

Na etapa complementar, o Velo que vinha de uma goleada de 4 a 1 em cima do Barretos continuava com dificuldades de se infiltrar na marcação do Marília. A sequência do toque de bola não acontecia e as jogadas dificilmente passavam do meio de campo.

A qualidade do jogo com caiu muito com o passar do minutos, mesmo assim o Marília demonstrava estar mais inteiro enquanto o Velo aparentava cansaço. As alterações feitas pelo técnico Cleber Gaúcho para dar mais velocidade ao time não surtiram efeito e a partida terminou sem gols: Velo 0 x 0 Marília.