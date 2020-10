O Velo Clube entra em campo na tarde deste domingo (25) às 15h no Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara D’Oeste, para o jogo da volta das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A-3 diante do Capivariano. No primeiro jogo, o time velista venceu por 2 a 0 no Benitão e pode perder por até um gol de diferença que se classifica. Uma vitória por dois gols de diferença do Capivariano leva a partida para os pênaltis.

Para o confronto, o técnico Cléber Gaúcho não deve ter desfalques para escalar o time e pode repetir o mesmo time do jogo de ida, com: Filipe Garça, Everton, Leo Santos, Diogo Henrique e Janilson, Niander, Eurico, Paranhos e Felipinho, Igor Et’o, Lucas Duni.

“A vitória no primeiro jogo foi superimportante, até mesmo pela qualidade do adversário. Nós já havíamos perdido para o Capivariano na competição e agora nesse novo confronto nós tivemos capacidade de vencer, muito por conta da entrega dos atletas. A gente conseguiu sair na frente e, queira ou não, qualquer vantagem que você tenha em mata-mata pode ser decisiva. Com essa vantagem podemos ir para o segundo jogo um pouco mais tranquilos, sabendo que também vamos ter enormes dificuldades por conta da qualidade do adversário, mas cientes de que temos capacidade de buscar a classificação à próxima fase”, disse o técnico Cléber Gaúcho.

Publicidade

Segundo o treinador, o time velista manterá a mesma postura da primeira partida, mesmo tendo a vantagem no placar agregado.

“Nós não vamos mudar nossa maneira de jogar. Vamos tentar propor o jogo como sempre fizemos. Não é por que temos a vantagem de dois gols de diferença que nós vamos ficar nos preservando em uma situação defensiva. Nossa equipe não tem esse DNA de ser uma equipe que joga apenas por uma bola, nós não fomos assim a competição inteira e não é agora que vamos mudar nosso modelo de jogo, até porque não há tempo hábil para se treinar uma situação dessa para fazer dar certo. Então nós vamos continuar propondo o jogo, buscando enfrentar de igual para igual o adversário, independente de onde estivermos”, finalizou.