Velo Clube recebe o Rio Preto no Benitão

Após o empate sem gols com o Olímpia na estreia do Campeonato Paulista da Série A-3, o Velo Clube retorna a campo na noite de hoje (28) no Estádio Benito Agnelo Castellano quando enfrenta o Rio Preto.

No último sábado (25) o time velista fez uma partida equilibrada no Maria Tereza Breda, em Olímpia, contra o time da casa. As principais chances do Rubro-verde foram nos pés de Lucas Negueba, que soltou a pancada dentro da área aos 21 minutos, e só não abriu o placar para o Velo Clube porque o goleiro do Olímpia, Janilson, fez linda defesa, e Elton Morelatto, aos 32 minutos do segundo tempo, após Felipinho fazer linda jogada individual pelo lado direito e cruzar para o atacante, que deu um carrinho, mas mandou a bola por cima do travessão.

Para o confronto de hoje (28) o Velo Clube deve ter uma novidade nos atletas relacionados. Trata-se do atacante Rodney, que foi inscrito e está liberado para estrear.

O Rubro-verde deve ir a campo com: Filipe Garça, Everton, Felipe Codo, Alexandre Carvalho, Janilson, Eurico, Niander, Igor Eto, Lucas Negueba, Elton Morelato e Edu Capetinha.

Os ingressos para a partida de hoje (28) estão à venda nas bilheterias do Benitão ao valor de R$ 30,00 inteira e R$ 15,00 a meia, e na descoberta R$ 20,00 inteira e R$ 10,00 a meia-entrada. Os torcedores que forem adquirir as entradas com a camisa do Velo Clube pagam meia-entrada.

O adversário Rio Preto começou a Série A-3 do Campeonato Paulista ganhando do Comercial por 1 a 0, em jogo no Estádio Anísio Haddad, em Rio Preto, com gol do atacante Gabriel Barcos. O técnico Régis Angeli deve repetir a mesma escalação da estreia com: Roni, Arthur, Ronaldo Trevizan, Glauco, Marquinhos, Fábio Pepê, Hugo e Thiaguinho, Vinícius Piveta, Iago Martins e Gabriel Barcos.

RegulamentoVelo Clube recebe o Rio Preto no Benitão



Na Série A-3 os 16 times vão se enfrentar em turno único, classificando-se os oito primeiros para as quartas de final. A partir daí e nas semifinais e na decisão, os jogos serão em sistema mata-mata. Em caso de igualdade nestes duelos, a vaga será decidida na disputa de pênaltis. A única vantagem da melhor campanha será decidir o jogo final dentro de casa.