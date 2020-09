Foto: Governo do Estado de SP

ARTUR RODRIGUES – SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O governo João Doria (PSDB) afirmou que a vacina contra coronavírus deva ser obrigatória no país, repercutindo fala de Jair Bolsonaro (sem partido), que afirmou que ninguém seria obrigado a se vacinar.

“Em relação a manifestação feita ontem pelo presidente Jair Bolsonaro em relação à não obrigatoriedade da vacina, quero respeitosamente discordar dessa posição. A meu ver, a vacina deveria ser sim obrigatória para todos os brasileiros. Não consigo imaginar como cristão que sou que alguém renegue a possibilidade de continuar vivendo, que alguém faça a sua posição para a morte”, disse Doria, em coletiva no Palácio dos Bandeirantes.

Doria afirmou ser a favor de que a vacina seja uma opção pessoal, mas reforçou que é favorável à obrigatoriedade do procedimento.

Doria ainda elogiou Bolsonaro e pediu a revisão do posicionamento.

Entendo que essa manifestação do presidente Jair Bolsonaro possa ser revista, ele tem tido no âmbito do Ministério da Saúde com o ministro Eduardo Pazuelo posições muito corretas, muito assertivas, e penso que a posição da saúde deva ser aquela que prevaleça sobre decisões de ordem ideológica ou que se afastem do dever de proteger a saúde e à vida”, disse.