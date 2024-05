Airton Moreira, o professor Airton, pré-candidato a prefeito pelo Psol

Psol busca diálogo com a federação formada por PT, PV e PCdoB, que já divulgou posição defendendo apoio a Airton Moreira

A construção de uma frente de esquerda avançou algumas casas no tabuleiro das eleições municipal de Rio Claro nos últimos dias. Pré-candidato a prefeito do Psol, o professor Airton Moreira vem encabeçando a retomada do diálogo. Na semana que passou, Irto esteve reunido com o novo comandante do Partido Verde na cidade, João Batista Pimentel Neto (foto abaixo). Durante debate na rádio Jovem Pan News nesse sábado (27), o pré-candidato do Psol confirmou a articulação, com diálogos com PSB, Solidariedade e as siglas que estão reunidas numa federação, PV e PCdoB. Faltava ainda a conversa com o PT, também da federação, agendada para o fim da tarde desse sábado. Procurado, Pimentel informou que está aberto ao diálogo e reforçou seu apoio para a formação de uma frente que prefere chamar de “progressista”, ainda sem citar nomes de quem estaria a frente na disputa a prefeito. Na manhã de ontem, durante o debate, o PCdoB divulgou nota sobre apoio à pré-candidatura do Psol: “Sobre o posicionamento do PCdoB sobre a pré-candidatura a prefeito de Rio Claro, o partido encara como uma boa candidatura, forte e com posição. O PCdoB está disposto a construir internamente na Federação e, além do apoio do partido, consolidar um apoio em conjunto de toda a Federação”. A maior resistência deve vir do PT, que já anunciou amplamente a pré-candidatura de João Guilherme ao Executivo, como sendo a tendência natural dentro da federação. Mas as chances de chegar à Câmara, com uma mudança de rumo, podem ajudar na conversa para a composição.

João Batista Pimentel Neto (PV) e Airton Moreira (Psol)

Calculadora – Caso consigam superar divergências, egos e até interesses de candidatos de outros grupos, a frente progressista tem como “norte” o número de votos dados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2022 aqui na cidade, que totalizou 32,37%, ou 37.670 eleitores, juntamente com a aposta de que a discórdia tome conta da direita. Por enquanto, além do vice-prefeito Rogério Guedes (PL), também se apresentam com pré-candidatos conservadores os ex-prefeitos Nevoeiro Jr. (PSDB) e Juninho da Padaria (PRD), Nivaldo Moura (PRTB) e o prefeito Gustavo Perissinotto (PSD), que na última entrevista à rádio Jovem Pan fez questão de listar, inclusive, as igrejas evangélicas que já declararam apoio à sua tentativa de reeleição.

Importante é que boa parte das pessoas dessa instituição (MDB) já declararam publicamente de que lado elas estarão e assim que a gente quer caminhar” declarou o prefeito de Rio Claro, Gustavo Perissinotto, durante entrevista à rádio Jovem Pan News na última quarta-feira (24), numa resposta à declaração do ex-prefeito Du Altimari de que a posição do MDB na disputa a prefeito será definida somente na convenção do partido.

O prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) em entrevista na Rádio Jovem Pan News Rio Claro FM 106,1

lll Exclusivo

Também durante o debate na Jovem Pan News, o pré-candidato a prefeito pelo PRTB, Nivaldo Moura (foto abaixo), criticou adversários: “Há candidatos aí, de maneira oportuna, declarando-se como única alternativa da direita em Rio Claro, e não é verdade. Candidato, inclusive, que já foi MDB, partido socialista, e hoje ele é direta, bolsonarista”.

lll Sem rodízio

O delegado não citou nomes, mas na sequência admitiu que se referiu a Rogério Guedes, com quem estaria dialogando, só não concorda com o título “exclusivo”. Nivaldo também informou que conversa com o prefeito Gustavo e o ex-prefeito Nevoeiro Jr. Mas neste último caso, o problema é de posição: “Convidei ele pra ser meu vice, ele disse que é mais fácil eu ser vice dele”.