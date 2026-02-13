A idosa Maria José, 84 anos

Familiares de idosa de 84 anos denunciam erro em sonda, falta de alimentação e ferimentos durante atendimento médico na UPA do Cervezão em Rio Claro

O atendimento prestado à idosa Maria José Gonçalves, de 84 anos, na UPA do Cervezão, tornou-se caso de polícia em Rio Claro. A família registrou um boletim de ocorrência após relatar uma série de irregularidades e possíveis maus-tratos durante a passagem da paciente pela unidade de saúde.

Maria José, que convive com Alzheimer e câncer, utiliza sonda para alimentação. Ela foi levada à unidade devido a uma obstrução no dispositivo. Segundo os familiares, a troca da sonda foi realizada em apenas 30 minutos, e a paciente recebeu alta sem exames que comprovassem o posicionamento correto do equipamento.

Erro técnico e novos ferimentos

Ao retornar para casa, a neta da idosa, Juliana Cristina Cury, percebeu anormalidades. O Samu foi acionado e constatou que a sonda havia sido instalada no local errado. Diante do erro, a paciente precisou retornar à UPA do Cervezão para um novo procedimento.

Nesta segunda passagem, a neta afirma que foi impedida de acompanhar a avó, permanecendo na recepção. Maria José deu entrada por volta da meia-noite e foi liberada apenas às 05h20. Durante esse período, a idosa teria ficado sem medicação e sem alimentação adequada.

Relatos de descaso na UPA do Cervezão

Ao receber a idosa, a família a encontrou ensanguentada e com ferimentos visíveis nos braços e no pescoço. De acordo com o relato de Juliana, um funcionário da unidade justificou que os machucados ocorreram ao segurar a paciente pelo braço para a realização de um exame de raio-x.

A neta descreve a situação como um “descaso e falta de humanidade”. Ela também mencionou comportamento irônico por parte de enfermeiras e reforçou que a família busca justiça para evitar que outros pacientes enfrentem situações semelhantes na rede pública de saúde.

Posicionamento da Prefeitura de Rio Claro

Procurada para comentar o caso, a Prefeitura de Rio Claro, por meio da Fundação Municipal de Saúde, lamentou o ocorrido e se solidarizou com a família. O órgão informou que a administração da unidade já está acompanhando a denúncia.

A Fundação de Saúde orientou os familiares a formalizarem a queixa na Ouvidoria Municipal. Além disso, foi instaurado um processo administrativo para apurar as circunstâncias do atendimento na UPA do Cervezão e adotar as medidas cabíveis conforme a legislação.