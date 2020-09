O sistema de transporte coletivo de Rio Claro passa a operar a partir de quarta-feira (2) com todas as 21 linhas de ônibus circulares que estavam operantes até o mês de março, quando houve a redução necessária devido ao novo coronavírus. No período mais rigoroso da quarentena o serviço chegou a funcionar com apenas 30% da frota, para diminuir o risco de contágio. Com a ampliação desta semana, o sistema terá 80% da frota operante. A retomada está sendo feita de forma gradativa e acompanha o retorno das atividades econômicas e o aumento da demanda.

Algumas linhas que foram temporariamente interrompidas devido à pandemia voltam a atender os usuários a partir dessa quarta-feira. São as que cobrem os itinerários da Vila Aparecida (linha 05), Palmeiras/Guanabara (12), Palmeiras/Quebec (12), Palmeiras/Nova Rio Claro (12), Bonsucesso direto (14) e Jardim Novo/Kennedy (21)

Os horários e itinerários podem ser consultados no endereço eletrônico rapidosp.com.br/horarios/. Também é possível ter acesso aos itinerários na sede da empresa, na Rua 1 entre as avenidas 1 e 3, em frente ao terminal de ônibus circulares.

Os usuários do transporte coletivo podem dar sugestões e fazer observações diretamente no departamento de Mobilidade Urbana e Sistema Viário pelo telefone 3522-1919 e pelo e-mail [email protected].