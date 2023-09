Local onde aconteceu o atropelamento do casal fica no Km 73 da Rodovia Wilson Finardi (SP-191)

O Parlamento Metropolitano de Piracicaba reuniu-se nessa terça-feira (19), na Câmara de Rafard (SP). O encontro contou com a presença do diretor do Departamento Regional de Saúde (DRS-X), Moisés Francisco Baldo Taglietta. O Legislativo local foi representado pelo vereador Geraldo Voluntário (MDB), que apresentou ofício por meio do qual solicita ao Parlamento que interceda junto à Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) para que tome providências sobre a bica d’água localizada no quilômetro 73,2 da SP-191, Rodovia Wilson Finardi, que liga Rio Claro a Araras.

Voluntário relatou a tragédia ocorrida no último dia 3, que vitimou o casal Marcelo Aparecido dos Santos, 54, e sua esposa Irene Pereira Brito dos Santos, 55, que foram atingidos por veículos no momento em que estavam na beira da rodovia coletando água na referida bica. No ofício, assinado por Voluntário e Carol Gomes (Cidadania), consta a necessidade emergencial da Artesp drenar a bica d’água e também providenciar o acesso das pessoas ao local.

Geraldo Voluntário externou, também, que requerimento com as assinaturas de todos os vereadores da Câmara de Rio Claro vai ser protocolado na próxima reunião do Parlamento Metropolitano. “Precisamos da força deste Parlamento para evitar que outras famílias sofram com a perda de entes queridos por acidentes nesta bica d’água”, completou.