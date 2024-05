Imagem ilustrativa

A presença de ventos fortes em altos níveis da atmosfera está causando uma significativa nebulosidade no setor leste do estado de São Paulo. Como resultado, é esperado que ocorram chuvas fracas e isoladas, principalmente no litoral. Entretanto, na região de Rio Claro, o tempo permanece estável, com céu parcialmente nublado a poucas nuvens. Não há previsão de chuva até sexta-feira (17), com as temperaturas apresentando uma ligeira elevação.

No sábado (18), devido à aproximação de uma nova frente fria, é esperado um aumento na nebulosidade, com a possibilidade de ocorrência de chuvas isoladas. A temperatura mínima registrada hoje (16) no campus da Unesp foi de 15.1°C, e a máxima prevista para hoje é de 30°C.