O Jornal Cidade traz nas páginas deste domingo (19) sua primeira pesquisa de intenção de voto a prefeito(a) de Rio Claro para a disputa à Prefeitura nas eleições deste ano de 2024. Será o primeiro levantamento divulgado por um órgão de imprensa na região que trata do termômetro eleitoral local. Pela terceira vez consecutiva, a pesquisa é realizada pela Statsol, empresa de estatísticas de São Carlos que tem um grande know-how neste tipo de trabalho. A parceria também ocorreu nas eleições de 2020 e nas gerais de 2022.

As equipes estiveram nas ruas de Rio Claro de 13 a 16 de maio, nessa última semana, realizando o total de 565 entrevistas com os eleitores. Reginaldo Coelho, CEO da Statsol, explica o trabalho realizado. “A pesquisa é sempre um retrato do momento, e esperamos com este levantamento divulgar como estão os cenários e as expectativas da população com a eleição que se aproxima”, afirma.

Os locais foram sorteados previamente, com a amostra definida a partir dos dados Censo de 2022 do IBGE. Além disso, também foi realizada uma ponderação geográfica, dividindo a cidade em 11 regiões, para garantir uma confiabilidade ainda maior à amostra. A margem de erro da pesquisa é de 4,5% para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

“O levantamento vai medir principalmente a intenção de voto espontânea e estimulada, além da rejeição dos pré-candidatos. Na pergunta espontânea, o entrevistador questiona em quem o eleitor votaria se as eleições fossem hoje, sem apresentar nomes. Desta forma, ele anota a resposta do eleitor. Já na pergunta estimulada, o entrevistador apresenta um disco, do qual foram estimulados 3 cenários distintos”, acrescenta Coelho.

Segundo o representante da Statsol, a participação da população na pesquisa eleitoral encomendada pelo Jornal Cidade teve uma grande receptividade. “Queremos agradecer a participação da população na pesquisa. Sem as respostas da população, nós não teríamos as informações para viabilizar a pesquisa, sabendo que as pessoas às vezes têm outras prioridades, e mesmo assim disponibilizaram seu tempo para participar com os nossos entrevistadores”, comenta.

Por fim, Coelho destaca a parceria de sucesso da Statsol com o Jornal Cidade de Rio Claro. “A Statsol tem sempre o propósito de servir à sociedade. Por isso, o trabalho em conjunto com o JC tem bastante seriedade e importância para a sociedade rio-clarense. Fazemos um levantamento sério, no qual as pessoas possam confiar. Queremos que a sociedade saiba o que está acontecendo no atual cenário eleitoral”, finaliza.