Testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C estarão disponíveis no sábado (7), das 16 às 21 horas no Espaço Multiúso, onde será realizado o ensaio técnico das escolas de samba de Rio Claro

Ação da Fundação Municipal de Saúde disponibiliza exames de HIV, sífilis e hepatites no Espaço Multiúso para foliões e comunidade

A Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro realiza, neste sábado (7), uma ação especial de prevenção com testes gratuitos de ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis). O atendimento ocorre das 16h às 21h, no Espaço Multiúso.

A iniciativa coincide com o ensaio técnico das escolas de samba da cidade. Profissionais do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA Itinerante) estarão no local para realizar exames de HIV, sífilis e hepatites B e C.

Prevenção e saúde no Carnaval de Rio Claro

Segundo Rafael Andrade, coordenador do Serviço Especializado em Prevenção e Assistência (Sepa), o objetivo é garantir a diversão com segurança. Ele destaca que as ações são intensificadas durante o período carnavalesco para evitar riscos à saúde.

A aplicação dos testes gratuitos de ISTs é fundamental para o diagnóstico precoce. Identificar casos positivos no início amplia significativamente as chances de sucesso no tratamento oferecido pela rede pública de saúde.

Orientações e próximas ações do CTA Itinerante

Além da testagem, a equipe técnica oferecerá orientações sobre medidas de prevenção e explicará o fluxo de atendimento no SUS. Todo o processo de abordagem é realizado com total sigilo, segurança e respeito à privacidade do paciente.

Para quem não puder comparecer ao Espaço Multiúso neste sábado, a agenda de testes gratuitos de ISTs continua na próxima semana. No dia 13 de fevereiro, uma nova ação de testagem está programada para ocorrer no Santo Giro Bar.