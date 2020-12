O major PM André Luiz Pereira Leite Vianna foi promovido por merecimento ao posto de tenente-coronel PM nessa terça-feira (15) e assumiu como comandante do 37º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM/I). O tenente-coronel PM André Vianna ingressou na Academia de Polícia Militar do Barro Branco em 25/01/1992, formando-se aspirante a oficial em 1994.

Carreira

Serviu no 7º BPM/M (São Paulo), 10º BPM/I (Piracicaba), Pelotão do 1º Batalhão de Polícia Ambiental (Rio Claro), no qual serviu por mais de 10 anos. Com o advento de sua promoção a capitão PM, no ano de 2009, serviu no 8º BPM/I (Campinas) e 26º BPM/I (Mogi Guaçu). No ano de 2010 se apresentou no 37º BPM/I (Rio Claro), em que teve a oportunidade de comandar todas as Companhias de Policiamento, sendo a 1ª e Força Tática no município de Rio Claro e a 2ª Companhia no município de Itirapina.

Em 2017 foi promovido ao posto de major PM e serviu no 10º BPM/I (Piracicaba) até 2018, quando retornou ao 37º BPM/I, assumindo a função de coordenador operacional, Subcomandante do 37º BPM/I, desde janeiro de 2020 já exercia como comandante interino do 37º BPM/I e agora, com sua promoção, continuará sua carreira como comandante do batalhão.

Nota

Em nota oficial da PM, os oficiais e praças da unidade parabenizam o senhor tenente-coronel PM André Vianna pela promoção e desejam muito sucesso e realizações. “Que a nobre missão de proteger as pessoas, fazer cumprir a lei, combater o crime e preservar a ordem pública continue ecoando em sua trajetória profissional”, declaram