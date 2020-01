Tarifa de ônibus de Araras passa a custar R$ 3,70

Ramon Rossi

A tarifa do transporte coletivo de Araras está mais cara desde segunda-feira (13), com o valor das passagens passando de R$ 3,40 para R$ 3,70. Já a estudantil foi para R$ 1,85. O reajuste foi anunciado pela Prefeitura na semana passada e afeta aproximadamente 22 mil ararenses que dependem do transporte coletivo no município todos os dias.

De acordo com o TCA (Serviço Municipal de Transportes Coletivos de Araras), o reajuste foi necessário para aplicar a correção inflacionária do período, cobrir os demais custos de insumos que aumentaram acima da inflação, além de cobrir o aumento do repasse do complemento para a Araprev (Previdência dos Servidores Municipais).

Levantamento realizado pelo Jornal Cidade aponta que, mesmo com o reajuste, a tarifa de ônibus urbano em Araras é uma das mais baratas da região. Em Cordeirópolis, a tarifa é de R$ 3,80; Rio Claro – R$ 3,90; Limeira – R$ 4,50; e em Americana, R$ 4,70.

Investimentos

O prefeito Junior Franco (DEM) anunciou que nos próximos dias a Prefeitura abrirá licitação para a compra de 14 novos ônibus que, segundo ele, vão melhorar o transporte oferecido à população de Araras. O projeto, inclusive, foi apresentado na Câmara Municipal e aprovado no fim do ano passado.

“O reajuste da passagem é um ato sempre difícil, porém de responsabilidade com as contas da autarquia, afinal, há aumentos de custos também de insumos como pneus, lubrificantes, peças e outros itens necessários à operação do transporte coletivo. A Prefeitura tem um compromisso de continuar investindo em manutenção e atualização da frota, treinamento de funcionários e um atendimento de qualidade à população ararense”, disse ele.

Atualmente o TCA conta com 40 carros urbanos e três carros rurais. Hoje, em média, 22.516 usuários dependem dos coletivos todos os dias. Mensalmente, 489.945 e, anualmente, 5.479.799 pessoas – dados de 2019.