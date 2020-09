Divulgação/Defesa Civil do Estado de São Paulo

GOVERNO DO ESTADO DE SP

A Defesa Civil do Estado de São Paulo e o Corpo de Bombeiros instalaram, nesta quarta-feira (9), uma base operacional no aeroporto de São João da Boa Vista. A ação conjunta tem objetivo de combater o incêndio que atinge grande área de mata na região.

A base operacional conta com dois helicópteros Águia, que auxiliam as equipes em terra. As aeronaves sobrevoam as áreas incendiadas, fazendo o reconhecimento da situação. Em seguida, iniciam o trabalho com água, para apagar os focos de incêndio. Um avião agrícola também realiza o trabalho de combate ao incêndio.

Publicidade

As equipes terrestres contam com dois pontos de apoio, nos municípios de Vargem Grande do Sul e Águas da Prata. Cerca de 40 voluntários da região, entre membros da Defesa Civil dos municípios e funcionários das prefeituras, estão auxiliando os homens da Defesa Civil do Estado e do Corpo de Bombeiros.

A base operacional aérea, assim como o trabalho das equipes por terra, será mantida até o término da ocorrência. O incêndio começou há pelo menos cinco dias e já atinge São João da Boa Vista e municípios vizinhos.

Divulgação/Defesa Civil do Estado de São Paulo

Operação Estiagem

A Defesa Civil, juntamente com o Corpo de Bombeiros, atua de forma constante para combater focos de queimadas, principalmente no período de seca. A Operação Estiagem 2020 foi iniciada em 1º de junho e segue até o dia 30 de setembro.

Este período é marcado pela falta de chuvas, baixa umidade relativa do ar e altas temperaturas, que contribuem para o aumento de focos de incêndios. A população pode comunicar ocorrência de queimadas pelos telefones 193 do Corpo de Bombeiros e 199 da Defesa Civil dos municípios.