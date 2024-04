Carro é roubado dentro de funilaria em Rio Claro

Foto: Reprodução/Câmera de Segurança

Dupla invadiu o estabelecimento comercial, rendeu o funileiro e fugiu levando o veículo Gol do cliente que não tinha seguro. Apelo para recuperar carro é realizado

Uma ação criminosa em uma funilaria localizada em Rio Claro (SP), terminou com os bandidos fugindo e levando o carro de um cliente que passava por reparos.

O roubo aconteceu no dia 16 de abril por volta das 22 horas no Parque Universitário. O funileiro, proprietário do estabelecimento, trabalhava no local quando dois indivíduos o renderam, o amarraram e fugiram levando o veículo Gol Track na cor branca, ano 2014, placas OSG 7423, além de uma roda de um outro veículo.

Evandro Faustino, proprietário do Gol, conta que tinha deixado o automóvel na funilaria para pequenos reparos e que a entrega iria acontecer no dia 17. Na noite anterior, quando recebeu a ligação sendo comunicado do ocorrido, chegou a pensar que era uma brincadeira: “Só acreditei mesmo quando fui até o local e me deparei com as viaturas da Polícia Militar na frente da funilaria”, revela ao Jornal Cidade.

Evandro ainda faz um apelo já que não tinha seguro de veículo: “É um sentimento de impotência diante da criminalidade. Peço à população que se alguém souber de algo que possa a me ajudar a recuperar o meu veículo que comunique às autoridades, faça uma denúncia. Pode ser através do 190, 153, 181 ou no telefone (19)99198-9455”.

Dione, dono da funilaria e também vítima reforça o pedido: “Trabalho até tarde, luto diariamente e de repente sou rendido dentro o meu estabelecimento e me vejo com um prejuízo desse tamanho. Meu celular, um veículo de um cliente e uma roda de outro cliente levados. Por favor, eu peço que devolvam pelo menos o carro”, conclui.