A Polícia Militar de Rio Claro atendeu a uma ocorrência de captura de um condenado na noite dessa quinta-feira, 25 de abril, em um condomínio localizado no Jardim Paulista. O indivíduo, de 19 anos, estava sendo procurado com base em um mandado de prisão relacionado ao artigo 157 do Código Penal, que versa sobre roubo. Após a captura, o indivíduo foi encaminhado de volta ao sistema carcerário.

Em outro incidente, um indivíduo de 40 anos, procurado por envolvimento com tráfico de drogas, foi capturado pela equipe da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas), da Polícia Militar, por volta das 21h45, na intersecção da Avenida M-43 com a Rua M-11, no Parque São Jorge, região norte de Rio Claro, no bairro Grande Cervezão. O capturado possuía um mandado de prisão relacionado ao artigo 33 do Código Penal, que trata do tráfico de drogas, com uma pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado, expedido pela 1ª Vara Criminal de Rio Claro.

Além disso, foi registrado um caso de estelionato por volta das 19h50, também na quinta-feira, no Jardim Noivo II, região sul de Rio Claro. O caso envolveu duas vítimas, um idoso de 90 anos e sua filha, de 58 anos, com um autor de 46 anos. A mãe da vítima possuía um Fiat Uno Eletronic branco, com placas de Rio Claro. Em 2021, o veículo foi levado à oficina do autor para reparos, onde, ao invés de ser devidamente consertado, o autor apenas efetuou o pagamento parcial de R$ 1,6 mil. Posteriormente, ele revendeu o veículo sem realizar a transferência de propriedade, resultando em multas para as vítimas.