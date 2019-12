SP-191: Motorista joga carro contra defensa metálica e tenta matar companheira após discussão

Um acidente foi registrado no início da tarde desta quarta-feira (18) na SP-191 (Rodovia Wilson Finardi) que liga Rio Claro a Ipeúna e deixou uma mulher e o filho dela de 16 anos gravemente feridos. O condutor do carro fugiu após o carro cair em um barranco.

Peças do veículo ficaram espalhadas pela SP-191 (Foto: Vlada de Santis – Jornal Cidade)

De acordo com o relato da mulher, o veículo era conduzido pelo namorado que segundo ela é usuário de drogas. Em determinado momento aconteceu uma discussão no carro e ela disse que queria terminar o relacionamento. Foi quando ele teria dito que ia matar a todos e jogou o carro contra a defensa metálica. O impacto foi tão forte que o HB20 capotou e foi parar em um barranco em uma área de mata.

Corpo de Bombeiros e SAMU socorrem uma das vítimas (Foto: Vlada de Santis – Jornal Cidade)

O autor do acidente saiu do carro e fugiu pela mata deixando para trás a companheira e o adolescente. A mulher ficou com o carro sob as pernas e teve múltiplas fraturas. O caso do jovem também é considerado gravíssimo. O socorro ficou por conta do Corpo de Bombeiros e SAMU. Também prestaram apoio profissionais que a atuam na concessionária que administra o trecho e Polícia Militar Rodoviária.