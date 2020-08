Seguindo orientações de órgãos públicos e os decretos estadual e municipal, o Shopping Rio Claro retomará o atendimento ao público neste sábado, 8 de agosto, no período das 12h às 18h.

A administração do Shopping Rio Claro tem seguido todos os protocolos sanitários e adotou diversas medidas de segurança desde a sua reabertura em junho, tais como:

· uso obrigatório de máscara – funcionários, lojistas e clientes;

· treinamento constante em relação aos métodos de prevenção aos colaboradores;

· aferição de temperatura dos clientes, lojistas, fornecedores e colaboradores nos acessos do empreendimento;

· campanha com dicas de prevenção aos clientes por meio de comunicação nos corredores, site do Shopping e redes sociais;

· instalação de dispensers de álcool em gel 70% nas entradas do Shopping, acessos à Praça de Alimentação, banheiros, refeitório, fraldário, administração, entre outros locais de grande fluxo de pessoas;

· intensificação da limpeza dos banheiros, corrimãos, mesas, dutos de ar, elevador e outros locais de uso rotineiro;

· demarcação no piso com o distanciamento seguro entre os clientes nas filas dos restaurantes, caixa de estacionamento presencial e autoatendimento, central de bancos, entre outros locais;

· criação de um ponto de encontro no estacionamento leste (próximo ao portal de entrada da Praça de Alimentação) para realizar a entrega dos produtos aos clientes com agendamento prévio via WhatsApp, evitando a entrada no empreendimento, principalmente dos idosos e demais pessoas do grupo de risco.

“Nós implantamos diversas medidas de segurança, tais como a higienização rotineira das áreas de uso comum, álcool em gel para utilização dos clientes e dos funcionários, redução da capacidade máxima de lotação nos ambientes etc., para que possamos atender aos nossos clientes com segurança. Além disso, trabalhamos dia após dia para oferecermos aos lojistas as condições de vendas que tanto almejam”, destaca Everton Rondini, Gerente Geral do Shopping Rio Claro.