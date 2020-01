Sesi Rio Claro oferece curso gratuito de teatro

Estão abertas as inscrições para crianças, jovens e adultos nos cursos semestral e anual de teatro do Núcleo de Artes Cênicas (NAC) do Sesi em Rio Claro. O intuito é estimular processos de aprendizagem teatral por meio da prática e da experimentação cênica.

Há mais de 30 anos os NACs realizam atividades gratuitas de difusão cultural visando melhorar a qualidade de vida de seus participantes. Essas atividades refletem sobre o processo de criação e expressão artística, abordando temas específicos do fazer teatral.

As aulas das turmas de 2020 estão previstas para começarem no início de março.

Curso semestral

O curso semestral tem carga horária de 32 horas, com um encontro semanal de duas horas ao longo do semestre. Ele é voltado a qualquer pessoa com idade a partir de oito anos que queira experimentar a linguagem teatral.

Para o preenchimento das vagas, os alunos da Rede Sesi e beneficiários da indústria (industriários e seus dependentes), mediante identificação, têm prioridade no número de vagas disponíveis e podem se inscrever para o curso semestral de 28 de janeiro a 7 de fevereiro.

As vagas remanescentes estarão disponíveis para inscrição a partir do dia 11 de fevereiro até 6 de março.

Curso anual

Conhecido como Múltiplas Linguagens, o curso anual é oferecido para adultos com mais de 18 anos que buscam aprimorar o estudo das artes cênicas, por meio do processo de montagem teatral.

Este módulo tem carga horária de 220 horas, com duas aulas semanais até o mês de novembro. Ao final do curso, os alunos poderão montar e apresentar um espetáculo teatral no projeto Cena Livre.

Para participar, todos os candidatos serão submetidos a um processo seletivo. Os interessados têm até o dia 6 de março para efetuar sua inscrição.

As inscrições devem ser feitas na Secretaria do Sesi Rio Claro, Portão 1, com a seguinte documentação: RG, CPF e comprovante de residência. Menores de idade devem estar acompanhados pelos responsáveis. Informações: (19) 3522-5651 ou rioclaro.sesisp.org.br.