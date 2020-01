Seleção para o maior encontro de talentos do mundo chega a Rio Claro (SP)

Projeto Passarela, responsável por descobrir o fenômeno Larissa Manoela, fará seleção em Rio Claro no dia 24 de janeiro

Rio Claro sediará, no dia 24 de janeiro, mais uma etapa do Projeto Passarela na busca de novos modelos, atores, atrizes, youtubers e teatro musical. Marcelo Germano, fundador do Grupo MGT, foi o responsável por revelar nomes de modelos como Viviane Orth, Lucas Kittel, Ingridy Andrade, Bruna Mattos além de atores e atrizes como Gabriella Mustafá, Lorena Queiroz e a estrela Larissa Manoela.

De acordo com Marcelo Germano, a expectativa em relação ao evento é muito positiva. “Estou muito animado para a seleção em Rio Claro. Nosso evento visa trabalhar a essência artística dos candidatos, o que há de melhor em cada pessoa. Somos um evento de descobertas, mas principalmente de educação artística. É ali que tudo começa, onde estarão reunidos os melhores profissionais da área.”, comenta.

As seleções serão realizadas às 20h, e estão abertas aos participantes com idade entre 4 e 30 anos. Os aprovados terão a oportunidade de ir para o MGT – O Encontro, o maior encontro de talentos do mundo, e serão apresentados a uma experiência de autoconhecimento e empreendedorismo. Além de serem avaliados rigorosamente com a chance de participar do Portal de Talentos MGT, os candidatos que se destacarem no MGT – O Encontro poderão ganhar bolsas de estudo em escolas de teatro, música e dança.

Para se inscrever, acesse: www.projetopassarela.com

Serviço:

Projeto Passarela (MGT Audições)

Data: 24/01

Local:

Rio Claro Plaza Hotel

Av. Ápia, 101

Jardim Paulista

Horário:

20h

Inscrições: www.projetopassarela.com