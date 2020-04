As autoridades de segurança seguem as investigações em busca do criminoso que roubou a Drogaria 8-A, localizada na Vila Indaiá.

A reportagem do JC conversou com o proprietário que elogiou o trabalho que está sendo realizado desde o dia do assalto. “Foi a primeira vez que fomos assaltados à mão armada em três anos. Já pequenos furtos acontecem com frequência. Em um primeiro atendimento a Polícia Militar chegou rapidamente mas infelizmente, apesar do esforço, não conseguiram capturar nem o bandido que desceu e assaltou o caixa nem o comparsa que dava cobertura com o veículo do lado de fora. Agora policiais civis estão também no caso, já conseguiram mais imagens de câmeras de segurança e tenho certeza que será uma questão de tempo para a prisão. Não podemos nos calar, temos que nos unir contra a criminalidade. Ações como esta, de divulgação, são muito importantes”, disse Afonso Gallo Casanova.