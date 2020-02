Rio Claro vence o São Caetano em jogo difícil e sofrido

Pela 7ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-2 o Rio Claro enfrentou o São Caetano fora de casa. No campo do Estádio Anacleto Campanella as duas equipes começaram se estudando e vendo as melhores opções de jogo. Quem pressionou mais nos primeiros minutos foi o São Caetano e o Rio Claro preferiu ficar mais fechado.

Até que aos 23 minutos, em um jogada individual pela esquerda, Lucas Crispim acreditou, avançou e chutou no ângulo fazendo 1 a 0 Rio Claro em um momento que o adversário estava melhor em campo. O Galo Azul ganhou confiança com a abertura do placar e continuou no ataque. Aos 30 minutos, Lucas Crispim novamente pelo setor ofensivo chutou e balançou a rede mas desta vez o juiz marcou impedimento. O jogo se inverteu e a partir disso a pressão foi por conta do visitante e o São Caetano se segurou para não levar o segundo gol.

Na etapa complementar o São Caetano voltou em busca do empate e ficou mais ofensivo porém o Rio Claro suportou a pressão, os homens da defesa estavam atentos e a equipe voltou de São Caetano do Sul com três pontos na bagagem.