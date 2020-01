Rio Claro vence o RB Brasil na terceira rodada da A-2

Pela terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A-2, o Rio Claro recebeu o RB Brasil no Estádio Augusto Schimdt Filho. O Azulão entrou em campo em busca da sua segunda vitória na competição e o adversário em busca da primeira depois de empatar na estreia e na segunda rodada.

Sob um forte calor, o RB dificultou a saída do Rio Claro que por sua vez deixou a desejar um pouco na velocidade para driblar essa marcação. Essa situação seguiu até os 34 minutos do primeiro tempo quando o Azulão teve a seu favor um escanteio. Na cobrança, após um bate rebate na grande área, a bola sobrou para Everton que chutou e balançou a rede: Rio Claro 1 x 0 RB Brasil.

Na etapa complementar o visitante voltou com sede de gol e foi em busca do empate. Seguiu no ataque e o Galo Azul se fechou para evitar perder a vantagem. As melhores chances foram do RB Brasil mas a finalização deixou a desejar. O Rio Claro por sua fez deixou a cereja do bolo para o final. Aos 43 minutos, depois de muito se segurar, o alivio veio com um chute despretensioso de Matheus Santos que bateu de longe e o goleiro Jordan aceitou. Placar final: Rio Claro 2 x 0 RB Brasil.

** Público: 303 pagantes ** Renda: R$ 2.470,00