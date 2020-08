O horário de atividades comerciais foi ampliado nesta semana em Rio Claro, em duas horas. A alteração faz parte da retomada gradual da economia em relação ao novo coronavírus e outros setores também terão mudanças. Um deles é o de transporte coletivo, que será ampliado de maneira gradativa até chegar a 65% dos carros da frota circulando. Atualmente 40% da frota faz os itinerários.

A ampliação não poderá ser imediata e nem de uma só vez. A empresa concessionária iniciou nesta semana reestruturação para aumentar a quantidade de carros circulando, após meses com a frota reduzida a 30% dos veículos na fase vermelha da quarentena e a 40% nas últimas semanas. Os procedimentos para ampliar a frota estão em andamento e devem durar alguns dias.

À medida que as alterações forem feitas nas linhas de ônibus os horários serão atualizados no site rapidosp.com.br/horarios/. Também é possível ter acesso aos itinerários na sede da empresa, na Rua 1 entre as avenidas 1 e 3, em frente ao terminal de ônibus circulares.

Com a ampliação do número de carros para 65% da frota o transporte público municipal passará a atender a maioria das linhas em horários próximos ao do período pré pandemia. Ficarão de fora apenas os ônibus que fazem itinerários focados em grandes empresas e os que são colocados para circular nos horários de entrada e saída das escolas, que por enquanto não têm aulas presenciais.

Os usuários do transporte coletivo podem dar sugestões e fazer observações diretamente no departamento de Mobilidade Urbana e Sistema Viário pelo telefone 3522-1919 e pelo e-mail [email protected].