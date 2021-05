Rio Claro vacinou na quarta-feira (26) mais de mil pessoas contra a Covid, com aplicação de 1.475 doses da vacina. Foram 1.039 primeiras doses e 436 segundas doses. Desde o início da vacinação, o município vacinou 55.896 pessoas, o que representa 26,87% da população, sendo que 28.847 pessoas receberam também a segunda dose, ou seja, 13,86% dos rio-clarenses.

A vacinação contra a Covid no município continua acima das médias nacional e estadual. Na terça-feira (25) os números do Brasil indicavam 20,3% da população vacinada com primeira dose e 10% vacinada com a segunda dose. Já no estado de São Paulo, números também de terça-feira indicam 23,28% da população do estado vacinada com primeira dose e 11,83% com segunda dose.

A Secretaria Municipal de Saúde observa que as duas vacinas que vêm sendo aplicadas na campanha de vacinação são seguras e eficazes na proteção à Covid. A vacinação é fundamental no enfrentamento à pandemia, já que as vacinas protegem das formas mais graves da Covid, além de reduzir as chances de óbito.