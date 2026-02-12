Imagem ilustrativa

De acordo com o IPMet, o tempo permanece instável no Estado de São Paulo, com céu variando de parcialmente nublado a nublado e previsão de pancadas de chuva com trovoadas isoladas, algumas acompanhadas de descargas elétricas, especialmente entre a tarde e a noite.

Em Rio Claro, o cenário segue a mesma tendência, com possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia e temperaturas em gradativa elevação. No campus da Unesp, a mínima registrada nesta manhã (12) foi de 20,3°C. A máxima prevista para hoje é de 31°C.

As informações são da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura de Rio Claro.