Rio Claro perde para o XV em clássico regional da A-2

Pela 6ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-2, o Rio Claro foi até o Estádio Barão da Serra Negra enfrentar o XV de Piracicaba. Em campo, os donos da casa começaram no ataque e já conseguiram o gol logo aos 7 minutos em uma falha da zaga do Galo Azul. Gilberto Alemão, após cobrança de falta, subiu sozinho, cabeceou e balançou a rede fazendo 1 a 0 XV de Piracicaba. Em desvantagem, o Rio Claro saiu em busca do gol mas encontrava dificuldade na hora da finalização e foi para o intervalo em desvantagem.

Na etapa complementar a cena se inverteu e quem conseguiu um gol logo nos primeiros minutos foi o Rio Claro. No contra ataque, Douglas (camisa 2) invadiu a área, bateu forte e deixou tudo igual.

O jogo seguiu assim até os 32 minutos quando a bola sobrou para Marcelinho, jogador do XV de Piracicaba, que aproveitou a bola afastada pela zaga do Rio Claro, bateu rasteiro e colocou os donos da casa a frente do placar novamente: XV de Piracicaba 2 x 1 Rio Claro.

Até o apito final o Galo Azul lutou mas amargou a derrota fora de casa.