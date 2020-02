Rio Claro perde para o Botafogo no NBB

O Rio Claro Basquete recebeu na noite de hoje(14) o Botafogo no ginásio Felipão e acabou derrotado por 90 a 89 pelo Novo Basquete Brasil.

O primeiro quarto foi dominado pelo Leão que abriu o placar com um bola de três de Enzo Ruiz. Jamaal deu a resposta para o time carioca. O Leão impôs uma forte marcação e o adversário não conseguia converter seus ataques. Mesmo com o Botafogo melhorando sua produção no final do quarto a vitória foi do Leão por 21 a 14.

No segundo quarto a tônica do jogo continuou a mesma com Rio Claro certeiro no ataque e com uma defesa sólida. A partir dos três minutos o quarto ficou disputado e o time carioca mais um vez conseguiu melhorar seu desempenho e derrubou a vantagem para três pontos. Após pedido de tempo o Leão equilibrou o jogo, mas acabou derrotado no segundo quarto por 29 a 27.

O terceiro quarto foi acirrado com os jogadores se estranhado dentro de quadra e reclamando das marcações da arbitragem. Rio Claro passou a errar no ataque e o time carioca aproveitou e diminui a vantagem.

Faltando três minutos o Botafogo passou no marcador pela primeira vez.

Os times passaram a trocar pontos no marcando e nos minutos finais com os ânimos quentes Gerson do Leão e Arthur do Botafogo foram desclassificados , após discussão em quadra. Vitória do Botafogo no terceiro quarto por 21 a 16.

No último quarto a disputa seguiu acirrada e nervosa. Os dois time cometiam erros primários de passes e finalizações fáceis. Rio Claro se mantinha à frente do marcador com bolas de três de Baxley.

No final do jogo com o placar boa parte empatado os time passaram a trocar faltas e cobranças de lances livres. Ate que faltando três segundos para terminar o jogo Jamaal acertou o primeiro lance livre, errou o segundo de forma proposital para pegar o rebote e marcar de três para virar o jogo é dar a vitória para o Botafogo por 90 a 89.