A 22ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza terá início na segunda-feira (23). A vacinação será feita em três fases com distribuição do público-alvo entre elas. A primeira fase será realizada de 23 de março a 15 de abril para imunização de pessoas com mais 60 anos de idade e trabalhadores do setor de saúde, que incluem todos os profissionais dos serviços públicos e privados, nos diferentes níveis de complexidade, inclusive os cuidadores de idosos. “As pessoas com mais de 60 anos deverão apresentar documento que comprove a idade informada”, explica o secretário de Saúde, Maurício Monteiro, observando que a divisão da campanha também visa diminuir aglomerações nos postos de saúde, como medida de prevenção à Covid-19.

A vacina estará disponível nas unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família, exceto nas unidades do Santa Elisa, Brasília e Vila Cristina. O atendimento será feito de segunda a sexta-feira, de acordo com o horário de funcionamento de cada unidade. A relação de unidades, endereços e telefones pode ser consultada no site www.saude-rioclaro.org.br.

A Vigilância Epidemiológica orientou os profissionais de saúde das unidades sobre os cuidados preventivos que devem ser tomados durante a vacinação para evitar o contágio pelo novo coronavírus (Covid-19). “Orientamos para evitar aglomeração de pessoas nas unidades e formação de filas e, se houver fila, que seja mantido distanciamento de no mínimo um metro entre uma pessoa e outra”, informa Fabyolla da Silva Lourenço, enfermeira responsável pela imunização.

Cada coordenador de unidade deve adequar as medidas de prevenção de acordo com o espaço e infraestrutura disponíveis. Outra orientação é para que os profissionais liberem as pessoas o mais rápido possível, ofertem álcool em gel e separem aqueles com sintomas respiratórios. Idosos muito debilitados podem ser vacinados no carro, se necessário. “Também pedimos a colaboração para que siga recomendações e evite levar crianças aos postos”, solicita Fabyolla.

A segunda fase da campanha ocorrerá entre 16 de abril e 8 de maio. Nessa etapa serão vacinados os professores das escolas públicas e particulares, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independente da idade, além dos profissionais das forças de segurança e salvamento, mediante comprovação de que faz parte desse grupo. De 9 a 22 de maio será realizada a terceira fase da campanha para vacinação de crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas, população indígena, indivíduos de 55 a 59 anos, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, e pessoas com deficiência.