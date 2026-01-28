Lance da partida do Rio Claro FC contra o Paulista (Foto: Ana Julia Guerreiro/@a.jfotos)

O Galo Azul recebeu o Paulista de Jundiaí no Schmidtão e conquistou sua primeira vitória em 2026, com virada emocionante aos 46 minutos do segundo tempo

Nesta quarta-feira (28) o Rio Claro FC recebeu o Paulista de Jundiaí, no Schmidtão, e venceu por 2 a 1 com direito à virada em um jogo dramático. A equipe do Paulista começou no ataque pressionando e logo aos sete minutos do primeiro tempo, Camilo aproveitou o rebote do goleiro Paulo Mazoti e ajeitou a bola para que o zagueiro Zé Mendes abrisse o placar para o time de Jundiaí.

No segundo tempo, o jogo ficou em aberto com as duas equipes indo ao ataque, e aos 17 minutos, em jogada pelo lado esquerdo, o meia Gabriel Masson ganhou da defesa na bola aérea para empatar o jogo.

O Galo Azul começou a ter a posse de bola e crescer no segundo tempo, enquanto a equipe do Paulista não conseguia manter o ritmo da primeira etapa, demonstrando cansaço, e durante um ataque em velocidade aos 32 minutos do segundo tempo, Enzo, meio-campo do Paulista foi expulso, deixando o Galo Azul em vantagem.

Já nos acréscimos, em cobrança de falta lateral, Zé Augusto antecipou a defesa e desviou para o gol no canto, sem chances para o goleiro. A virada do Galo Azul veio somente aos 46 minutos do segundo tempo e faltando apenas quatro minutos dos acréscimos, o Paulista não teve chance para reagir ao resultado, que garantiu a primeira vitória na Série A3 do Campeonato Paulista, vencendo o adversário de Jundiaí por 2 a 1. No sábado (31) o Rio Claro enfrenta o União São João em Araras, às 17h, no Estádio Hermínio Ometto, pela 3ª rodada da A3 do Paulistão