Rio Claro FC recebe a Penapolense no Schmidtão pela A-2

pós estreia com derrota no Campeonato Paulista da Série A-2 por 2 a 0 para o Atlético Monte Azul na última quarta-feira(22), o Rio Claro Futebol Clube busca a reabilitação às 16h, deste domingo(26) no estádio Augusto Schmidt Filho diante da Penapolense em partida válida pela segunda rodada do estadual.



Para a partida de hoje o técnico Adilson Teodoro tem um desfalque certo e mais uma dúvida para escalar o time. O lateral esquerdo Jussandro que se lesionou logo aos setes minutos de jogo na estreia está fora da partida . O volante Eduardo sofreu um pisão no pé direito e é dúvida para a estreia do Azulão dentro de casa.

De acordo com o treinador do Galo Azul, além das alterações por lesão ele pode promover mais um substituição por questões táticas.



“Vamos analisar bem e posso alterar algumas peças em relação ao time da estreia. Estamos no aguardo da liberação do Matheus Santos junto a Federação Paulista de Futebol para poder definir o time”, afirmou Adilson.



Para atuar diante do seu torcedor o técnico busca fazer alguns ajustes nos setores que não funcionaram como ele planejou diante do Monte Azul.

“Precisamos ter mais velocidade na transição da bola do nosso setor defensivo ao ataque para conseguirmos finalizar mais contra o gol adversário. Contra o Atlético isso não aconteceu, além de cinco atletas que não renderam o que esperávamos”.

O Rio Claro deve começar a partida de hoje com; Dheimison, Douglas, Guilherme, Rafael Tavares, Boré, Acleisson(Matheus Santos), Eduardo(Everton Tchê), Lucas Crispim, Matheus Lú, Jeffinho e Adilson.



Os ingressos para o duelo entre Rio Claro e Penapolense estão à venda nas bilherias do Schmidtão ao valor de R$20,00 inteira e R$10,00 a meia entrada para qualquer setor do estádio.