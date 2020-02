Rio Claro e Votuporanguense empatam em jogo de muitos erros

Pela 8ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-2 o Rio Claro recebeu o Votuporanguense no Estádio Schmidtão. O Galo Azul entrou em campo com a determinação de mais uma vitória e permanência no G-8. Já o adversário, em uma situação muito diferente, tentava conseguir a primeira vitória na competição e espantar a má fase já que ocupa a última colocação na tabela de classificação.

Porém na prática os dois times apresentaram um primeiro tempo muito abaixo do esperado com um futebol repleto de erros e poucas jogadas de criação. Quem não teve trabalho foram os goleiros que praticamente não foram acionados. Apenas no finalzinho da etapa o Galo Azu conseguiu criar algumas oportunidades mas pecou nas finalizações e os times foram pra os vestiários sem marcar: Rio Claro 0 x 0 Votuporanguense.

Na etapa complementar os times ainda voltaram a campo com muitos erros e os técnicos precisaram fazer alterações para tentar dar mais ofensividade. Quem se sobressaiu foi o Rio Claro FC que teve ótimas oportunidades mas parou na defesa do goleiro Edson do Votuporanguense que foi o grande destaque do 2º tempo segurando o placar em 0 a 0.