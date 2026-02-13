Imagem ilustrativa

Em Rio Claro, a semana segue marcada por instabilidade, acompanhando o cenário observado em boa parte do Estado de São Paulo. Segundo o IPMet, o céu varia de parcialmente nublado a nublado, com previsão de pancadas de chuva isoladas e trovoadas, principalmente entre a tarde e a noite. As temperaturas permanecem em gradativa elevação.

Para o fim de semana, a tendência é de maior estabilidade. O dia deve começar com céu claro a poucas nuvens e sem previsão de chuva. A partir da tarde, no entanto, áreas de instabilidade associadas a uma frente fria posicionada no litoral da Região Sul do país podem favorecer pancadas isoladas, sobretudo na faixa leste paulista. O calor continua predominando.

Essas condições devem se manter até a tarde e noite de segunda-feira, quando a estabilidade atmosférica começa a perder força. Com isso, aumentam as chances de chuvas isoladas também em áreas do interior, inclusive na região de Rio Claro, com precipitações pontuais e de intensidade variável.

Entre terça e quarta-feira, a previsão indica nova mudança no tempo, com aumento da instabilidade ao longo do dia. A partir da tarde, o potencial para pancadas de chuva com trovoadas e descargas elétricas volta a se elevar, em razão da atuação de áreas de instabilidade associadas a uma frente fria no oceano, favorecendo a formação de nuvens carregadas.

Nesta sexta-feira (13), a temperatura mínima registrada no campus da Unesp foi de 20,4°C, e a máxima prevista é de 32°C.

Dados da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura municipal de Rio Claro.