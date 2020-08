O município de Rio Claro deu adeus nesse sábado (22) a Paulo Jodate David Filho, o Jodatinho, que faleceu aos 58 anos de idade. De acordo com a família, Jodatinho havia sido diagnosticado com a Covid-19. No dia 1º de agosto foi internado e devido a algumas complicações no estado de saúde, ficou nos últimos dias em tratamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele tinha diabetes, hepatite e demais comorbidades.

Bastante conhecido em Rio Claro, Jodatinho foi jogador de basquete na década de 1980. Depois, junto ao seu pai, Paulo Jodate David, foi proprietário do Diário do Rio Claro. Posteriormente trabalhou como diretor do Jornal Cidade no início dos anos 1990. Nos últimos anos se dedicava à carreira de vendedor da área de produtos gráficos, foi idealizador da revista Obra & Arte e era integrante de um grupo de samba, uma de suas paixões. Ele deixa além do pai, as filhas Paola, Manoela, Juliana e dois netos.