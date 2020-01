Rio Claro Basquete vence o São Paulo em seu primeiro jogo de 2020

Jogando pela abertura do 2º turno do NBB, o Rio Claro Basquete recebeu o São Paulo FC, no Felipão, na noite desta terça-feira (14). A partida terminou com a vitória do Leão pelo placar de 94 a 90.

No primeiro quarto, as duas equipes fizeram um jogo muito equilibrado e com pouquíssimos erros dos dois lados da quadra. Nos detalhes, o Rio Claro foi um pouco melhor e venceu por 25×24.

Já no segundo período da partida, o Leão errou um pouco mais e, na experiência de seus jogadores, o Tricolor conseguiu aproveitar estes erros para fazer uma parcial de 28 x 19, virando o jogo e terminando o primeiro tempo na frente com o placar de 52 x 44.

Na volta para o segundo tempo, o Rio Claro fez um ótimo terceiro quarto e, com uma atuação bastante enérgica e lances de impacto, conseguiu igualar a partida novamente e tirar a diferença que o São Paulo havia aberto e virando o placar de novo. Com uma parcial de 23 x 14 para o Leão, a partida foi para o último quarto com o time da casa vencendo por um ponto de diferença.

Nos dez minutos finais de jogo no Felipão, as equipes voltaram a fazer um jogo bastante equilibrado, porém o Leão aproveitava a energia da torcida presente no Ginásio e alguns erros do time do São Paulo para conseguir abrir uma vantagem considerável. A partir daí, os jogadores do Tricolor começaram a se descontrolar um pouco, enquanto Rio Claro deixava o tempo passar e se aproximava da vitória. No final, o São Paulo até conseguiu tirar um pouco da vantagem, mas não foi o suficiente para virar o jogo. Final: 94×90 para o Leão.

Os destaques do Rio Claro no jogo foram Gerson e Baxley, ambos com 22 pontos, além do coletivo, que funcionou muito bem ao longo da partida.