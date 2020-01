Rio Claro Basquete recebe o São José no Felipão pelo NBB

O Leão volta a atuar dentro do Ginásio Felipe Karam na noite de hoje (24) pelo Novo Basquete Brasil, quando enfrenta São José Basketball às 20h. Jogando fora de casa nas últimas duas rodadas, a equipe venceu Brasília por 92 a 87 e acabou derrotada pelo Minas Tênis Clube por 104 a 71. Rio Claro soma na disputa nacional dez derrotas e oito vitórias, figurando na décima colocação.

Para a partida de hoje, o Rio Claro terá à disposição os pivôs Gerson, Ansaloni, Lucão, os alas Pedro Teruel, Pastor, Enzo e Baxley, os armadores Sahdi, Figueroa e Thiaguinho.

O técnico Fernando Penna classifica a partida contra São José como importantíssima para a equipe seguir em busca da classificação aos playoffs.

“É um jogo duríssimo, um confronto direto contra uma equipe que jogou muito bem diante do São Paulo e acabou perdendo nos detalhes. Vamos enfrentar um adversário ‘mordido’, que tem um poder ofensivo muito grande. Precisamos estar atentos principalmente com nosso setor defensivo que, contra Minas, não funcionou e isso acarretou no ataque ser mal executado, afinal se você não defende bem acaba prejudicando o ataque”, afirmou o treinador.

Penna ressalta os principais pontos em que o Leão precisa ter um desempenho melhor no jogo de hoje em relação à partida contra Minas.

“Precisamos diminuir novamente nossos números de violações, contra Minas tivemos 19, nossa média é 11, aumentar nossa produtividade, ocasionando um maior número de cestas. Na minha ótica, tivemos um jogo atípico comparado às atuações que vínhamos tendo. Temos que entrar hoje concentrados, deixar o último jogo de lado, afinal a partida é fundamental para a classificação”, declarou Penna.

Transmissão

A Jovem Pan News transmite o jogo a partir das 19h45. Ouça nos 1410 AM, aplicativos da Pan e Facebook e Youtube do Jornal Cidade.