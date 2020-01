Rio-clarense terá formação avançada no RenovaBR

O representante rio-clarense no RenovaBR, Kauan Alves, foi escolhido pela instituição para receber uma formação no módulo avançado do curso com foco nas cidades. Kauan foi escolhido depois de ser avaliado em seu desempenho acadêmico, dedicação no curso e entrevista com monitor da organização. Em entrevista à Rádio Excelsior Jovem Pan News, Kauan falou sobre a conquista.