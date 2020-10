A foto da enterrada de Gerson e Sahdi comemorando tirada por Filippo Ferrari concorre ao prêmio de “foto do ano” no NBB

O Novo Basquete Brasil-13 premiará atletas, clubes e produtores de conteúdo em várias categorias. Os vencedores serão divulgados em live no Facebook do NBB no dia 8 de outubro. Entre as categorias está a “foto do ano”, na qual o fotógrafo rio-clarense Filippo Ferrari concorrerá à premiação.

A foto no jogo entre Rio Claro e São Paulo, no Felipão, esteve entre as mais escolhidas na pré-votação da Premiação Alternativa. A foto vencedora será decidida através de votação popular no Instagram oficial do NBB @nbb. A foto com maior engajamento (curtidas/comentários) até o dia 8/10 vence

“A atmosfera neste jogo estava incrível, casa cheia, a torcida estava muito animada, ainda mais jogando com um grande time como é o São Paulo. O jogo começou muito equilibrado, porém a partir do terceiro quarto o Rio Claro teve uma pequena vantagem e os “nomes do jogo” começaram a aparecer, Gerson e Sahdi estavam em uma noite muito boa. Chegando ao final do terceiro quarto, eu sempre troco de lente, prefiro uma grande angular (mais aberta) para pegar as reações do banco ou alguma graça do Leônidas, e com essa lente na câmera fui para trás do banco do Rio Claro esperar o fim do período, mas sem perder a atenção no jogo. Vi que o Gerson saiu em disparada para o garrafão, na hora pensei que ele iria enterrar e eu com uma lente tão aberta não iria pegar a clássica foto de enterrada, muito mais fechada. Nessa hora vi os jogadores do banco levantando, depois de um passe em profundidade do Enzo Ruiz, o Gerson veio para a enterrada e sem hesitar fiz uma sequência de fotos com o foco no Gerson e, conforme o Sahdi começou a rodar a toalha, o enquadrei no primeiro plano. Foi tudo em uma fração de segundo, na foto é possível ver que tudo isso foi feito antes da bola bater no chão. Gostei muito do resultado da composição da foto, que além do Gerson pendurado no aro e o Sahdi comemorando é possível ver a arquibancada toda lá atrás comemorando com eles, e claro, por ter saído do comum das fotos de enterrada que estamos acostumados a ver. Fiquei muito feliz por ela ser escolhida entre tantas como finalista da ‘Foto do Ano’ pela NBB, agora é votação do público, a foto com mais engajamento (curtidas e comentários) será vencedora, mas de qualquer forma estar entre os finalistas já é um grande destaque”, disse Felippo.