Réveillon na Paulista terá Lulu Santos e Marcos & Belutti

A Prefeitura de São Paulo realiza no próximo dia 31 de dezembro o tradicional Réveillon na Paulista 2020.

A programação começará a partir das 18h e tem nomes como as duplas Anavitória, os sertanejos Marcos&Belutti, o cantor Lulu Santos, que fará a contagem regressiva na passagem de ano, e o grupo Chiclete com Banana.

Também, haverá apresentações do DJ Leandro Pardí nos intervalos das atrações principais e da escola de samba ‘Rosas de Ouro’ no encerramento do evento.

O palco dos shows terá 16 x 20 metros e estará localizado na Avenida Paulista, entre as ruas Haddock Lobo e Bela Cintra, virado para o sentido Paraíso.

Confira a programação completa:

18h – Abertura

18h25 – Bimbo e Jhonas

19h – Anavitória

20h10 – DJ Leandro Pardí

20h30 – Marcos e Belutti

22h – DJ Leandro Pardí

22h30 – Lulu Santos

23h55 – Virada com Lulu

00h15 – Lulu Santos

00h30 – DJ Leandro Pardí

1h – Chiclete com Banana

01h40 – Escola de Samba Rosas de Ouro

Espetáculo de luzes

No momento da Virada de ano, os fogos de artifício utilizados serão de um modelo mais silencioso, atendendo à legislação municipal, que possuem alguns elementos químicos diferentes dos fogos tradicionais e produzem pouco ruído.

Essa foi uma demanda de ativistas que defendem os animais, atendida pelo prefeito Bruno Covas ainda no fim de 2018, quando sancionou uma lei que proíbe os fogos de estampido, com ruídos que perturbam os bichos. Os fogos desse tipo, quando entram em contato com o calor, emitem chamas de diferentes cores na forma de luz, mas emitem ruídos reduzidos, sem o estampido. Serão dez minutos de duração do espetáculo de luzes e três toneladas de fogos.

Atenção

A SPTrans informa que 44 linhas terão alterações de itinerários durante as interdições viárias e trabalhos como montagem/desmontagem de palco para realização do Réveillon na Paulista, na Avenida Paulista. As mudanças prosseguem até o dia 3 de janeiro de 2020, sexta-feira, e ocorrerão em diversos horários.