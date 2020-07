Na manhã desta segunda-feira (20), lojistas e representantes do comércio de Rio Claro estiveram no Paço Municipal para solicitar mudanças com relação ao funcionamento do comércio em Rio Claro.

Representantes da ACIRC, do Sincomércio e comerciantes estiveram na Prefeitura e conversaram com o prefeito Juninho da Padaria. Em entrevista ao JC, o presidente do Sincomércio, Celinho Cerri, explicou quais foram as solicitações feitas à administração municipal.